كاتب صحفي: مفاوضات القاهرة حول غزة مصيرية لـ2 مليون فلسطيني

قال أحمد جمعة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الفلسطينية، إن مصر تبذل جهودا مكثفة ومستمرة منذ عدة أشهر، حول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الوساطة المصرية في هذه اللحظة تحديدا، نجحت في تقليل الخلافات بين الطرفين.

حماس طرف أصيل في هذا الصراع

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية بنشرة الأخبار تقديم الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «DMC»، أن حركة حماس طرف أصيل في هذا الصراع، وحركة الجهاد الإسلامي ثاني أقوى فصيل مسلح في قطاع غزة، وكذلك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعتبر ثالث أقوى فصيل،ما يؤكد صحة الرؤية المصرية التي تستند على ضرورة إشراك كل الأطراف الفلسطينية في هذه المفاوضات المصيرية والحاسمة.

مفاوضات مصيرية

وتابع، أن المفاوضات الجارية يتعلق بها مصير حوالي 2 مليون فلسطيني نازحين في عدة مناطق داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوفد الإسرائيلي متواجد أيضا في هذه المفاوضات بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والوسيط القطري.