محمود مسلم: موافقة حركة حماس على وقف إطلاق النار يُحسب لها

أشاد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بموافقة حركة حماس على وقف إطلاق النار.

«مسلم»: يجب أن تتحلى حماس بالشجاعة

وشدد «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن حماس لابد أن تتحلى دائمًا بالشجاعة في اتخاذ القرار، والشجاعة لا يجب أن تكون مغامرة كما حدث بالأمس في معبر كرم أبو سالم، ولكن تكون في اتخاذ قرار ينقذ الشعب الفلسطيني من ويلات الحرب.

ونوه «مسلم»، بأن ترحيب حركة حماس بالهدنة هو موقف يُحسب لها وليس عليها، متمنيًا أن يكون الجانب الإسرائيلي على قدر المسؤولية ويرفع شعار السلام وليس الدماء الذي يرفعه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح أن الداخل الفلسطيني أكثر توافقًا على الهدنة، ولكن الداخل الإسرائيلي يعاني من مشاكل.