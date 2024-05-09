«القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال الإسرائيلي» ينفذ إبادة جماعية جديدة بإغلاق المعابر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فقد عدد من الجرحى كل ساعة، جراء تطويق الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من ناحية معبر رفح، ما يحول بين سفر الفلسطينيين للخارج لتلقي العلاج.

إبادة جماعية جديدة

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل نقلته، بأن الاحتلال يمنع سفر المرضى، ودخول الأدوية، والمستلزمات الطبية، وشاحنات الطعام والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات بغزة، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بتنفيذ إبادة جماعية جديدة بإغلاقه المعابر ومنع الدخول والخروج منها.