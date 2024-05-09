محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المركز التكنولوجي لديوان عام حي الشرق، لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المركز في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك في اليوم الثالث من بدء العمل بقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

استقبال المراكز التكنولوجية للمواطنين

وأكد محافظ بورسعيد انتظام سير العمل في استقبال طلبات المواطنين كما هو مخطط له، وحسب القواعد المنصوص عليها والتي سبق تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية عليها، مشيرا إلى جميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة تواصل استقبال جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين للتعامل مع طلبات التصالح.

والتقى محافظ بورسعيد عددا من المواطنين داخل المركز التكنولوجي، وحرص على سؤالهم حول سهولة وسرعة الخدمة المقدمة لهم داخل المركز، حيث أشاد عدد من المواطنين بحسن استقبالهم وسهولة الإجراءات خلال التقدم للتصالح على بعض مخالفات البناء.

متابعة استفسارات المواطنين

ووجه محافظ بورسعيد بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف، وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

تطوير شارع طرح البحر

وفي سياق آخر، تابع محافظ بورسعيد سير ومعدلات العمل في تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع «طرح البحر2» بنطاق حي الشرق، والذي يأتي ضمن خطة موسعة تشهدها محافظة بورسعيد للارتقاء بمنظومة الطرق.

واستمع المحافظ للخطة الزمنية المقررة للانتهاء من تطوير الشارع، موجها بتكثيف العمل نظرا لأهمية الشارع الحيوية، مؤكدا أن شارع طرح البحر يشهد تطوير على درجة عالية من الكفاءة بما يساهم في تيسير حركة مرور السيارات والمشاة.

رصف وتوسعة الطريق

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية وزيادة المسطحات الخضراء.