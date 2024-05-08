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محافظ القليوبية يوجه بتسهيل الإجراءات للراغبين في التصالح على مخالفات البناء

كتب:

حسن صالح
02:58 م | الأربعاء 08 مايو 2024
جولة محافظ القليوبية

جولة محافظ القليوبية

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، المركز التكنولوجي لمدينة القناطر الخيرية لمتابعة سير العمل به بعد فتح باب التصالح لبعض مخالفات البناء.

تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وتابع المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي، واستمع إلى مطالب المواطنين، كما وجّه بتكثيف حملات التوعية بأهمية التصالح في مخالفات البناء، وتسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في التصالح، واطلع على الخدمات التي يقدمها للمواطنين.

ووجّه المحافظ بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

 

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