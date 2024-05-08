9 خطوات لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء من المنزل

مع بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين، يُمكن لأي مواطن التقديم من خلال خطوات بسيطة من المنزل لتوفير الوقت والجهد.

خطوات التصالح

- حمل تطبيق على التليفون المحول من «بلاي ستور»، بكلمة «تصالح».

- أو الدخول من خلال الرابط التالي هنا.

- بعد فتح التطبيق يتم الضغط على إنشاء حساب، وملء البيانات المطلوبة ثم الضغط على «تسجيل».

- بعد إنشاء حساب عليك تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي، كلمة المرور، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

إجراءات التقديم

-سيتم ظهور اسم المستخدم أعلى يمين الشاشة

- يتم الضغط على زر طلب شهادة بيانات مبنى/ وحدة متقدم للتصالح.

- بعد ملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة، يتم الضغط على زر تسجيل.

- يتم توجيه الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة من حي أو مدينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

-بالنسبة لخط العرض وخط الطول يتم رفعهم أوتوماتيكيا من الموقع المطلوب التصالح عليه أو يتم إدخالهم يدويا.