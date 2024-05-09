رئيس وزراء الأردن: اللجنة العليا المشتركة مع مصر نموذج للتعاون العربي الناجح

أعرب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، عن سعادته بوجوده في بلده الثاني مصر رفقة الوفد المرافق، قائلا إنّ اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين نموذجا ناجحا للتعاون على المستوى الثنائي العربي.

وأضاف الخصاونة خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين يأتي ليتوج تواصل أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي لتذليل أي عقبات أو تأخير يحدث فيما يتعلق بتطبيق الكثير من القضايا المتفق عليها».

وتابع رئيس وزراء الأردن، أنّ اللجنة تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى وآفاق العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين وتعود بالنفع على الشعبين المصري والأردني، وتعظم الفوائد المشتركة التي نتمتع بها.