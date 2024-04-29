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رئيس الوزراء الأردني: الموقف العربي يرفض تهجير الفلسطينيين قسريا

كتب:

هانى حسن
11:12 ص | الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس الوزراء الأردني

رئيس الوزراء الأردني

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إنّ البنية التحتية في قطاع غزة تدمرت بالكامل جراء الحرب الإسرائيلية، والموقف العربي تجاه القضية موحد وهو رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة لتعزيز استقرار المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء الأردني خلال كلمته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «يجب تمكين السلطة الفلسطينية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأي عملية عسكرية على رفح الفلسطينية ستكون كارثة كبرى، يجب الضغط بشكل أكبر من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإدخال مزيد من المساعدات من دول العالم كافة». 

وطالب الخصاونة، إسرائيل، بتمكين النظام الأممي من ممارسة مهامه لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات الفلسطينيين، والعمل على مسار مستدام لتحقيق حل الدولتين في سياق خطوات لتجسيده على الأرض، وأن يكون هناك حل سياسي مستدام يعزز الاستقرار الإقليمي، ويمكن السلطة الفلسطينية من الاستجابة لاحتياجات الفلسطينيين.

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