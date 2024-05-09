سلطة الطيران المدني تجدد ترخيص مطار الأقصر الدولي لمدة 3 سنوات

أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، أنّ سلطة الطيران المدني جددت شهادة ترخيص مطار الأقصر الدولي للعمل كمطار دولي لمدة 3 أعوام حتى 2026، موضحا أنّ التجديد جاء وفقًا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني (الإيكاو) الممثلة في سلطة الطيران المدني طبقًا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية.

تجديد الترخيص التشغيلي لمطارالأقصر

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أنّ هذه المرة هي الثانية التي يتم تجديد ترخيص مطار الأقصر الدولي بتلك المدة، حيث جاءت موافقة سلطة الطيران المدني المصري على تجديد الترخيص التشغيلي للمطار بعد استيفاء المتطلبات والمعايير الدولية للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO والتشريعات المحلية في مجال تأمين سلامة المطارات.

مطار القاهرة

وجددت سلطة الطيران المدني مؤخرا شهادة ترخيص مطار القاهرة الدولي للعمل كمطار دولي لمدة 3 أعوام حتى 2026، وفقا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني (الإيكاو) الممثلة في سلطة الطيران المدني المصري طبقا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية.