محطة سكك حديد الأقصر تستقبل أكثر من 50 قطارا يوميا بعد التطوير

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن محطة سكك حديد الأقصر تستقبل أكثر من 50 قطارًا يوميًا وبها عدة خدمات متكاملة لجمهور الركاب منها على سبيل المثال صالة انتظار مكيفة، موضحة أنه تم إنشاء المحطة عام 1965.

موقع محطة سكك حديد الأقصر

تقع محطة الأقصر بالكيلو 670 بجنوب مصر على خط «القاهرة – السد العالي»، وتعتبر في وسط الصعيد، وتم تجديدها وتطويرها عدة مرات آخرها 2018، ووفق تقرير للسكة الحديد، فإن المحطة تم تطويرها وفق المواصفات والمعايير العالمية.

أعمال تطوير المحطة، يأتي ضمن أعمال تطوير منظومة السكك الحديدية، والتي تشتمل على تطوير القطارات سواء بإضافة نوعيات جديدة أو بتطوير العربات الموجودة حاليًا، وتطوير نُظم الإشارات وتحويلها إلى الأنظمة الإلكترونية التي توفر الوقت وتحقق أعلى معايير الأمان والسلامة.

المحافظة على أملاك السكك الحديدية

وفي سياق متصل، وجهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جميع العاملين والقيادات بضرورة المحافظة على أملاك السكك الحديدية والاستغلال الأمثل لكافة المساحات بالورش المتخصصة، موضحة أنها تمتلك مجموعة من الورش التي تُجري تطويرات كبيرة في القطارات بمختلف أشكالها لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.