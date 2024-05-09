الرئيس السيسي يعزي الإمارات في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء ومواساة إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية عقب مسيرة حافلة بالعطاء المخلص لبلاده.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لدولة الإمارات شعبا وقيادة، راجيا من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، وأن يحفظ شعب الإمارات الشقيق من كل سوء.