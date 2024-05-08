افتتاح كنيسة تراثية في العلمين الجديدة.. وشكر خاص للرئيس السيسي

أعلنت كنيسة السيدة العذراء والشهيدة مارينا بالعلمين في الساحل الشمالي، فتح كنيسة جديدة في مدينة العلمين الجديدة باسم «كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس والأمير تادرس» بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة.

الكنيسة تشكر الرئيس السيسي على اهتمامه الروحي

وتقدمت الكنيسة بخالص الشكر لكل من ساهم في هذا العمل، قائلة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: نخص بالشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه الروحي والوحدة الوطنية التي تبينت في توجيهاته بإنشاء مسجد وكنيسة بكل مدينة جديدة، ونخص أيضاً بالشكر اللواء خالد شعيب محافظ مدينة مطروح، والمهندس أحمد إيراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس عبد السلام كويلة رئيس مجلس مدينة العلمين، ومهندسي وعاملي شركة أوراسكوم، وعلى رأسهم المهندس سامح ناشد رئيس القطاع والمهندس نشأت صالح مدير المشروع، وكذلك الشكر لكافة القيادات الأمنية بمحافظة مطروح والعلمين على تعبهم معنا في هذه المناسبة المباركة والمفرحة.

وأضاف البيان: تم صلاه أول قداس بالكنيسة الجديدة «كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس والأمير تادرس بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة» بمناسبة عيد القيامة المجيد يوم السبت 4 مايو 2024 بحضور الأنبا باخوميوس مطران البحيره ومطروح والساحل الشمالي ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

واختتمت الكنيسة بيانها قائلة: «مبارك وألف مبروك لكل سكان الساحل الشمالي على هذه النعمة الكبيرة، وإلى منتهي الأعوام لقداسة البابا تواضروس ولسيدنا الحبيب الأنبا باخوميوس، وجميعنا في الانتظار لنحتفل قريباً بتدشين الكنيسة».