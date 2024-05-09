هيئة الكتاب تشارك بإصدارات متنوعة في معرض الدوحة الـ33

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بما يقرب من 350 عنوانًا، في الدورة الثالثة والثلاثين من معرِض الدوحة الدُولي، الذي انطلقت فعالياته اليوم، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية.

إصدارات مشروع استعادة طه حسين في معرض الدوحة

وتقدم الهيئة في معرض الدوحة، إصدارات مشروع استعادة طه حسين الذي يضم أكثر من 17 عنوانًا من مؤلفات عميد الأدب العربي، وإصدارات سلسلة التراث الحضاري، وموسوعة تحسين الخطوط، والخط الكوني، وكتاب الأغاني في 24 جزءا، وسلسلة ديوان الشعر المصر، وسلسلة الجوائز، والأعمال الكاملة لكل من جمال الغيطاني، وصلاح عبد الصبور، وثروت عكاشة، إلى جانب إصدارات أحمد لطفي السيد، وفجر الضمير، وأبو الهول، وموسوعة مصر القديمة، لعالم المصريات الدكتور سليم حسن، وموسوعة وصف مصر، وإصدارات سلسلة حكايات النصر.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو 2024، ويشارك به 515 دار نشر من 42 دولة، وتحل عليه سلطنة عمان «ضيف شرف» هذه الدورة.