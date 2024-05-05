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أنت أهم أم طه حسين؟.. يوسف زيدان يرد على الجدل بشأن سؤاله لفراس السواح

كتب:

إلهام الكردوسي
05:23 م | الأحد 05 مايو 2024
يوسف زيدان وفراس السواح خلال منتدى تكوين

يوسف زيدان وفراس السواح خلال منتدى تكوين

أصدر الدكتور يوسف زيدان بيانا للرد على الجدل المثار اليوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرحه لسؤال على الدكتور فراس السواح، المفكر السوري، خلال المشاركة في فعاليات مؤتمر مؤسسة «تكوين الفكر العربي»، المنعقد تحت عنوان «خمسون عاما على رحيل طه حسين: أين نحن من التجديد اليوم؟»،  بمقر المتحف المصري الكبير، وكان نص السؤال الذي وجهه زيدان لـ «السواح»: هل أنت أهم أم طه حسين؟ وجاء رد السواح عليه: أنا وأنت أهم منه. 

أهمية التوصل مع أفكار طه حسين 

وقال يوسف زيدان لتوضيح ما جرى خلال المنتدى عبر «فيسبوك»: «شيءٌ عجيب فعلًا .. بالأمس، في افتتاح مؤتمر مؤسسة تكوين للثقافة العربية، وفي غمرة نقاشنا حول أهمية طه حسين وأهمية التواصل مع أفكاره المستنيرة، جرى بيني وبين الباحث الكبير فراس السواح محادثة مازحة، سألته خلالها: هل أنت أهم أم طه حسين؟ فأجابني ممازحًا: أنا وأنت أهم منه.. واستكملنا الحوار بعد ذلك بشكل جاد».

وتابع: «فجأة، بعد ساعتين فقط، انتشر مقطع مُجتزئ من جلسة المؤتمر وانهالت علينا لعناتُ الغاضبين، وهجومهم السطحي دون أي جهد للتأكُّد من المزاح المقتطع من سياقه، وانفجر غضبٌ لا سبب له، ولا داعي».

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مسؤول الملف الثقافي