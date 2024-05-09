مصر تشارك في معرض الدوحة للكتاب في نسخته الـ33.. ركن خاص لـ«سور الأزبكية»

تشارك مصر في معرض الدوحة للكتاب في نسخته الـ33 المنعقدة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو 2024، وتحل سلطنة عمان ضيف الشرف.

أكثر من 60 ناشرا مصريا في معرض الدوحة

وأضاف محمود عبد النبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، ورئيس لجنة العلاقات العامة لـ«الوطن»: هناك مشاركة واسعة من الناشرين المصريين في معرض الدوحة للكتاب، ويبلغ عددهم 60 ناشرا، وأبرزهم الهيئة المصرية العامة للكتاب.

سور الأزبكية في معرض الدوحة

وأشار إلى أن المعرض يقيم احتفالية خاصة بإقامة ركن لـ«سور الأزبكية» بمشاركة أكثر من 15 مكتبة من بائعي الكتب القديمة بسور الأزبكية داخل المعرض.

والتقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أمس نظيرها القطري الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة القطري ضمن زيارتها لدولة قطر، لحضور افتتاح فعاليات معرض الدوحة الدُولي، الذي تنطلق دورته الـ33 تحت شعار «بالمعرفة تُبنى الحضارات».

515 دار نشر تمثل 42 دولة مشاركة في معرض الدوحة

ويشارك بالدورة الحالية من معرض الدوحة أكثر من 515 دار نشر تمثل 42 دولة تعرض تشكيلة واسعة من الكتب، إلى جانب جناح خاص يحتفي بالثقافة العريقة لسلطنة عمان، ضيف الشرف هذا العام، كما يتضمن المعرض فعاليات خاصة ولقاءات مع المؤلفين.