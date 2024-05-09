انتصار السيسي: سعيدة بلقاء ضيفة مصر حرم سلطان عمان الشقيقة

عبرت السيدة انتصار السيسي، عن سعادتها بلقاء ضيفة مصر السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سُلطان عُمان الشقيقة.

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أود أن أعبر عن سعادتي بلقاء ضيفة مصر العزيزة السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم جلاله السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سُلطان عُمان الشقيقة، زيارة غالية وخطوة عزيزة لسيدة عمان الأولى على أرض مصر».