السيدة انتصار السيسي ترحب بقرينة رئيس البوسنة والهرسك: ضيفة مصر العزيزة

رحبت السيدة انتصار السيسي، بضيفة مصر العزيزة السيدة ميرالا بيشيروفيتش، حرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، في زيارتها إلى بلدها الثاني مصر.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها على «فيسبوك»: «أرحب بضيفة مصر العزيزة السيدة ميرالا بيشيروفيتش.. وأتمنى لها قضاء وقت ممتع في مصر».

وأضافت: «تفقدنا معا غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري للتعرف على الدور الإنساني الذي يلعبه الهلال الأحمر وجهود المتطوعين المخلصين به».