أكرم القصاص: مصر على اطلاع كامل بمفاتيح حرب غزة أكثر من أي طرف آخر

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة «اليوم السابع»، أن مصر بذلت جهودا جبارة الفترة الماضية على كافة المستويات ومع كافة الأطراف للوصول لهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن ما عطل هذه المفاوضات هو إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي على بدء عملية برفح الفلسطينية، كما أن حماس تأخرت في الرد وقصف كرم أبو سالم كان سببًا في تعثر إتمام الهدنة.

مصر سياسيًا ودبلوماسيًا وأمنيًا بذلت جهود كبيرة

وأشار «القصاص»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إلى أن مصر سياسيًا ودبلوماسيًا وأمنيًا بذلت جهودا كبيرة للرغبة في إتمام اتفاق لوقف هذه الحرب، مشددًا على أن مصر تتعامل مع أطراف مختلفة وهو بمثابة حرب داخل الحرب، منوهًا بأن تفاوض في النهاية يصل لنقاط تفاوض وإسرائيل أخذت خطوة استباقية لتنفيذ عملية في رفح الفلسطينية وهو خطر كبير.

مصر حريصة على فتح المعابر

وأوضح أن مصر هي التي تنجح في إتمام الهدن وتتواصل بقنوات مع كل الأطراف، مؤكدًا أنه من الواضح الأمر يحتاج لبعض الوقت والجهود لإتمام الصفقة، ومصر حريصة على فتح المعابر واستمرار دخول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

وتابع: «كلا الطرفين من حماس وإسرائيل يعي أنه في مأذق ويريد الوصول لاتفاق والخاسر هو الشعب الفلسطيني، وحماية الشعب الفلسطيني هو الخطوة التي لابد أن تكون أمام المتفاوضين، هناك أهداف سياسية لدى نتنياهو وكسب مزيد من الحرب؛ لأن عملية 7 أكتوبر أحيته بعد أن كان يفقد مركزه السياسي».

أمريكا لا تمتلك مفاتيح كاملة بشأن حرب غزة

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس مع العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، ووقف شحنة القنابل الأخيرة ربما يكون خطوة مهمة من أمريكا، ورغم ذلك إلا أنه مازال هناك تناقض في الموقف الأمريكي، مؤكدًا أن أمريكا لا تمتلك مفاتيح كاملة بشأن الحرب في غزة، متابعًا: «مصر على اطلاع كامل أكثر من أي طرف آخر بمفاتيح حرب غزة»، والأمل الحقيقي هو نجاح مصر في الوصول لهدنة في قطاع غزة.