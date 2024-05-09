اتحاد الجمعيات الأهلية: على جميع دول العالم التدخل لوقف إطلاق النار في غزة

ادان الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الممثل الشرعي لمؤسسات العمل الأهلي بمصر، بشدة جميع التصرفات النازية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد شعب فلسطين الأعزل، والتي أسفرت عن استشهاد قرابة 35 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.

يجب على جميع دول العالم التدخل لوقف إطلاق النار

وناشد الاتحاد جميع الدول ومنظمات المجتمع المدني في كل دول العالم بسرعة التدخل والضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وقبول الهدنة الدائمة كوسيلة لحقن الدماء والعودة إلى المفاوضات من أجل إقامة الدولتين.

كما أعلن تأييد ودعم موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الغزو الإسرائيلي، والذي قام على ثوابت الوقف الفوري لإطلاق النار ومنع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ويشيد بتوجيهاته لجميع مؤسسات العمل الأهلي لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

كما ثمن الاتحاد الدور المصري المتميز في إدارة حوار بين الإسرائيليين وحركة حماس للموافقة على وقف إطلاق النار والهدنة الدائمة، معبرا عن ثقته الكاملة في حكمة وشجاعة الرئيس السيسي في إدارة الأزمة والخروج بالمنطقة إلى بر الأمان.