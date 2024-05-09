باحث سياسي: مصر وضعت خطوطا حمراء رافضة لتصفية القضية وتهجير الفلسطينيين

قال محمد عبدالرازق باحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّه منذ بداية عملية طوفان الأقصى وما أعقبها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، كانت الرؤية المصرية واضحة بأن إسرائيل تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية تماما.

مصر وضعت خطوطا حمراء لمنع تهجير الفلسطينيين

وأضاف «عبدالرازق»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «مصر قالت لا لتصفية القضية وتهجير الفلسطينيين، ربما وضعت مصر هذه الخطوط الحمراء منذ البداية لمنع أي عدوان من الجانب الإسرائيلي لتحقيق هذه الأهداف».

وتابع الباحث، أنّ مصر نقلت هذه المواقف إلى مختلف القوى الإقليمية وحل جميع المواقف لتأييد هذه الرؤية، وبالتالي منع إسرائيل من تنفيذ هذا المخطط وهو ما نجحت مصرُ فيه إلى حد كبير، مشددًا على أن مصر تمارس ضغوطا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى غيرها لصرف نظر إسرائيل عما تريد فعله في قطاع غزة.

محاولات مصرية لتهدئة الوضع في غزة

وواصل، أنّ الجهود المصرية أفضت إلى محاولات كبيرة لتهدئة الوضع في قطاع غزة، وصولا إلى اللحظة الراهنة التي تتواصل المفاوضات فيها مع الوفود من جانب حركة حماس وإسرائيل وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق النار.