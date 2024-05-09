الصور الأولى من كواليس تصوير فيلم «رفعت عيني للسما» المشارك في مهرجان كان

كشف صناع فيلم «رفعت عيني للسما»، عن الصور الأولى من كواليس تصوير الفيلم، المشارك في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد بمهرجان كان في نسختها الـ63 المقرر إقامتها في الفترة ما بين 14 مايو لـ25 مايو 2024.

ويعتبر فيلم «رفعت عيني للسما» أول فيلم تسجيلي مصري يشارك في هذه المسابقة منذ تأسيسها بالإضافة أنه العمل التسجيلي الوحيد المشارك في مسابقة أسبوع النقاد، ليكون واحداً من ضمن سبعة أفلام فقط تنافس على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم، جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل ممثل أو ممثلة، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة التوزيع.

وعلق المخرجان أيمن الأمير وندى رياض: يركز فيلم رفعت عيني للسما على الثروة البشرية المذهلة التي تمتلكها مصر، بينما يتساءل عن قدرة الإيمان والإرادة والفن على تغيير المجتمع إلى الأفضل وعلى تحقيق الأحلام مهما بدت مستحيلة، ويقدم الفيلم شخصيات مصرية أصيلة نادرا ما ترى على الشاشة ومواقع تصوير حية ومتفردة من قلب الصعيد.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء على القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء، وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.

فيلم «رفعت عيني للسما» من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، ومن إخراج ندى رياض وأيمن الأمير اللذين سبق لهما عرض فيلمهما الروائي القصير «فخ» بمهرجان كان في عام 2019، وحصل فيلمهما على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام.

كما عرض فيلمهما التسجيلي «نهايات سعيدة» عام 2016 بمهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية، أحد أكبر وأهم مهرجانات الأفلام التسجيلية على مستوى العالم.