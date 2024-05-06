«من المسافة صفر».. توثيق العدوان على غزة بـ20 فيلما في مهرجان كان السينمائي

كشف المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي عن عرض أفلام مشروع «من المسافة صفر» على هامش فعاليات الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 14 إلى 25 مايو الجاري، ومن المقرر عرض الأفلام يوم 19 مايو، بينما يقام يوم 20 مايو مناقشة بحضور صناع السينما من غزة ليحكوا عن القصص غير المروية بعد حضور المخرج رشيد مشهراي.

ويضم مشروع «من المسافة صفر» 20 فيلما وثائقيا لـ20 مخرجا من داخل غزة، ليروا بنفسهم القصص التي عاشوها داخل قطاع غزة خلال الفترة الماضي منذ بداية العدوان الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي وفقدان منازلهم وعائلاتهم وتهجيرهم، وذلك وفقا لما كشفه المخرج رشيد مشهراوي خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، قائلا: «فكرتي للمشروع كانت إني أعطي فرصة للسينمائيين والسينمائيات في غزة لكي يعبروا عن أنفسهم وتجاربهم وعن الحكايات التي لم تحكى من قبل».

رشيد مشهراوي يكشف تفاصيل مشروع «من المسافة صفر» السينمائي

وأوضح رشيد مشهراوي أنه بالرغم من نقل القنوات الإخبارية في العالم عدد الشهداء وحجم الدمار الذي حدث في قطاع غزة، إلا أن ذاكرة الأخبار قصيرة تتعامل مع الأمر يوما بيوم فقط، على حد تعبيره، ولكن ذاكرة السينما تحفظ تلك الذكريات لأنها تعيش بقيمتها الفنية كفعل وليس رد فعل.

وما يعطى مشروع أفلام «من السافة صفر» خصوصيته أن المخرجين وصناع الأفلام هم أنفسهم ضحايا عدوان غزة، وهو ما يعكس معنى تسمية المشروع، وفقا للمخرج الفلسطيني موضحا: «هم موجودون في الخيام وتهدّمت منازلهم وفقدوا الكثير من أحبائهم، وبالتالي هم الحدث والراوي للحدث نفسه، ومن هنا جاءت التسمية من علاقة الشخص بالحدث إنه بيحكي مش عن بعد».