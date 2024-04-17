من «رفعت عيني للسما» إلى «شرق 12».. السينما المصرية حاضرة في مهرجان كان

خطوات مهمة اتخذتها السينما المصرية خلال الفترة الماضية، بعدما أصبحت تتواجد بشكل جيد في الفعاليات المهمة حول العالم، ومع اقتراب انطلاق فعاليات الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي في الفترة من 15 إلى 24 مايو المقبل، جرى الكشف عن الأعمال السينمائية المشاركة في المهرجان وأقسامه المختلفة، وشكلت السينما المصرية حضورا لافتا في عدد من الأقسام هذا العام.

من بين 7 أفلام في النسخة الـ 63 من مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان، يشارك الفيلم الوثائقي رفعت عيني للسما إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، ويوثق الفيلم على مدار 4 سنوات كاملة، رحلة 3 فتيات من قرية محافظة نائية في جنوب مصر، يتمردنّ ويشكلن فرقة مسرحية في الشارع مكونة من نساء فقط ليحققنّ حلمهنّ بأن يصبحنّ ممثلات وراقصات ومغنيات، ويتحدينّ عائلاتهنّ والسكان المحليين بمسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي والتي تحاكي مشاكل واقعية مثل الزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات.

وفي قسم أسبوع المخرجين بنسخته الـ56، تتواجد المخرجة المصرية هالة القوصي بفيلمها شرق 12، والذي تدور احداثه في مزيج ما بين الفنتازيا الساخرة والكوميديا السوداء في عالم مغلق خارج الزمن، حول موسيقار شاب يحاول التمرد على الشخص الذي يدير عالمهم بخليط من العبث والعنف، ويخطط الموسيقار مستعينا بموهبته وبالحكايات الخيالية التي ترويها له السيدة العجوز، لكسر القبضة على عالمهم ونيل الحرية في عالم أرحب.

تصوير فيلم شرق 12 في 22 يومًا

وتمّ تصوير الفيلم على مدار 22 يومًا ما بين القاهرة والقصير، على خام السينما وهو أول فيلم يتم تصويره بهذا الشكل منذ ما يزيد على عشر سنوات، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم: أحمد كمال، منحة البطراوي، وعمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع، وهو سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبدالسلام موسى.