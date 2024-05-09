عبدالمنعم سعيد: التناقض الفلسطيني الإسرائيلي بدأ منذ 1897

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عضو مجلس الشيوخ، إنّ التناقض الفلسطيني الإسرائيلي قديم وسابق على أحداث 7 أكتوبر، ويمكن حساب نقطة البداية منذ عام 1897 عندما طالب هرتزل بتأسيس دولة يهودية.

وأضاف «سعيد»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنّ هذه المرحلة أصبحت تشهد خطة إسرائيلية مرتبطة برئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعميق الانقسام الفلسطيني الذي بدأ بقوة شديدة في عام 2007.

وتابع عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «إسرائيل كانت الجسر الذي تقدم به قطر الدعم لقطاع غزة بمتوسط 150 مليون دولار شهريا بالإضافة إلى الإمداد بالكهرباء والمياه وتوسيع نطاق صيد السمك بالبحر الأبيض المتوسط والغاز الطبيعي، ورأت السلطة الإسرائيلية أن هذا الدعم يذهب لحماس».