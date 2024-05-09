محمود مسلم: ننتظر ضغطا أمريكيا على إسرائيل بعد مغادرة الوفود القاهرة

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة «الوطن»، أن المفاوضات في القاهرة اليوم انتهت بمغادرة الوفد الإسرائيلي ووفد حماس، ولم يتم التوافق على الهدنة بشكل كامل، وكل وفد يؤكد أنه يراجع بنود الاتفاق، مشددًا على أن حماس تؤكد العودة إذا وافق وفد إسرائيل على الاتفاقية.

ننتظر ضغطا أمريكيا على إسرائيل

وأوضح «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج «كل الزوايا»، المُذاع عبر شاشة «ON»، أن هناك اجتماع مجلس حرب في إسرائيل اليوم لإقرار ماذا سيفعل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه بعد مغادرة الوفود ننتظر ضغطا أمريكيا قويا على إسرائيل للالتزام بالاتفاق.

وأضاف أنه من المرات القليلة التي كان لأمريكا موقف واضح بأن اجتياح رفح قد يؤدي لخلل العلاقات بين أمريكا وإسرائيل.