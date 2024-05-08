محمود مسلم: الحرب في غزة أثبتت زيف ادعاءات الغرب.. وموقف أمريكا غير جاد

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ زيادة الضربات على رفح الفلسطينية وما قامت به إسرائيل على مدار الساعات الماضية يدل على رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي في اللعب على هذه الورقة للضغط على الاتفاق أو الهروب منه، مشيرا إلى أن ممارسات نتنياهو بالأسابيع الأخيرة تؤكد عدم جديته في عقد الاتفاق على الرغم من كونه يرسل وفودا تمثله.

نتنياهو يراهن على الرأي العام المتشدد في إسرائيل

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، أن نتنياهو يراهن على الرأي العام المتشدد في إسرائيل، ويعلم أن استمرار الحرب يعني عدم عقد انتخابات إسرائيلية، إذ إن الانتخابات لن تكن في صالحه، وبالتالي الخضوع إلى محاكمات سياسية حول ما حدث في 7 أكتوبر، وأيضا محاكمته كمجرم حرب وفقا للمحكمة الدولية إلى جانب بعض قيادات حكومته.

الحرب على قطاع غزة أثبتت زيف ادعاءات الغرب

أكد أن الحرب على قطاع غزة أثبتت زيف ادعاءات الغرب حول ضرورة الاحتكام للقانون الدولي أو ممارسات حقوق الإنسان، وكشفت الأقنعة لكثير ممن كانوا يدعون أنهم يناصرون حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث عن كونه سيحمي أمن إسرائيل ويخاطب الجالية اليهودية بشكل واضح لكسب أصواتها في الانتخابات الأمريكية.

الموقف الأمريكي الحالي تجاه إسرائيل

أشار إلى أن الموقف الأمريكي الحالي تجاه إسرائيل حول وقف إمداداتها للضغط عليها لقبول الاتفاقية لا يمكن اعتباره موقف جاد نصرة الحق ودعم الإنسانية، إذ إننا نشهد تصريحات من اليوم للحرب حول ضرورة مراعاة المدنيين وحماية الأطفال والنساء، ولكن ما يحدث عكس ما يقال إذ تقتل النساء والأطفال يوميا على الملأ، موضحا أن الوضع الحالي وصل إلى أن أصبح الخطاب الأمريكي صدى صوتا لنظيره الإسرائيلي.