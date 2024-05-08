محمود مسلم: ما ترتكبه إسرائيل بغزة أكبر مأساة إنسانية في التاريخ الحديث

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن ما يرتكب وما سيرتكب في قطاع غزة، أكبر مأساة إنسانية في التاريخ الحديث.

وأضاف «مسلم» في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يكفي العالم المعايير المزدوجة، حيث إنه تعامل مع حرب روسيا وأوكرانيا، كما لم يتعامل مع حرب فلسطين وإسرائيل، بالتالي يحتاج المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل أو بآخر لإنقاذ الفلسطينيين من التأييد الأعمى لأمريكا لإسرائيل، والحكومة الإسرائيلية شديدة التطرف.

الموقف المصري في صالح استقرار المنطقة والسلام

لفت إلى أن الموقف المصري مؤكد في صالح استقرار المنطقة والسلام، وفي صالح الفلسطينيين، وفي صالح استعادة الرهائن الإسرائيلية، ومصر التزمت بأقصى حدود ضبط النفس ودرجات الصبر، على الممارسات الإسرائيلية الغبية، سواء في التفاوض أو على الأرض هناك.

مصر تندد دائما بما تمارسه إسرائيل

أوضح أن مصر نددت دائما بما تمارسه إسرائيل، وأكدت أنها ستنسحب من التفاوض إذا استمر التعنت الإسرائيلي، والمفاوض المصري الأكثر دراية بالإسرائيليين والفلسطينيين، كما أنها الأكثر تعبيرا عن القضية الفلسطينية، ومصر هي التي دفعت الثمن كثيرا، من الدماء وكل شيء، من أجل هذه القضية، وبالتالي عندما تقوض التفاوض، تعلم وتقدر وتستطيع أن تنجز في هذا الأمر.