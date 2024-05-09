الخارجية الأمريكية: لا مؤشرات على قرب قيام عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الرئيس بايدن كان واضحا بأن لدينا مخاوف من أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت الخارجية الأمريكية: «لم نر حتى الآن مؤشرات على قرب قيام إسرائيل بعملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية، والحرب في غزة أدت إلى معاناة إنسانية وخسارة كبيرة في الأرواح».

وتابعت: «على إسرائيل تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين في حربها بقطاع غزة، وتعليق شحنة أسلحة لإسرائيل لن يؤثر على نتائج تقرير الأمن القومي الذي يتم العمل عليه الآن ويقيم استخدام إسرائيل وغيرها للأسلحة الأمريكية».