البيت الأبيض: بايدن أعرب لنتنياهو عن معارضته عملية رفح الفلسطينية مرارا وتكرارا

قال البيت الأبيض، إن بايدن أعرب لنتنياهو عن معارضته عملية رفح الفلسطينية مرارا وتكرارا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

رفح الفلسطينية

وأضاف البيت الأبيض: «الولايات المتحدة تريد مساعدة إسرائيل على استهداف قادة حماس، وإقامة هيكل حكومي بديل، واقتحام رفح الفلسطينية لن يحرز تقدما بشأن هزيمة حماس، وقدمنا بدائل لإسرائيل لهزيمة حماس، بدلا من دخول رفح الفلسطينية».

وتابع: «بايدن لا يريد أن يتم استخدام أسلحة أمريكية في مناطق بعينها بقطاع غزة، المحادثات مع إسرائيل بشأن عملية رفح الفلسطينية مستمرة، ونكثف جهودنا الدبلوماسية مع لبنان وإسرائيل، لمنع الانزلاق نحو حرب على الحدود، ونستمر في حث إسرائيل على فتح المعابر لدخول المساعدات إلى قطاع غزة لا سيما الوقود».

وأكمل: «على إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح بأسرع وقت ممكن لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ونتوقع أن قرارات بايدن بشأن إيقاف أسلحة بعينها ستغير حسابات إسرائيل».

وقال: «الأسلحة الأمريكية لا تزال تصل إلى إسرائيل وتحصل على أغلب ما تحتاجه منها البيت الأبيض: من الصعب أن تجد إسرائيل أماكن بديلة لأكثر من مليون شخص في رفح الفلسطينية، ونشعر بالقلق بسبب سقوط مدنيين في رفح الفلسطينية ولا نريد رؤية مزيد من القتلى لذلك اتخذنا القرار الخاص بتعليق شحنة الأسلحة».