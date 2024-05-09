أستاذ علوم سياسية: مصر دورها أساسي في عملية الوساطة بقضية غزة

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تقوم بدور أساسي في عملية الوساطة لحل الدولتين بالقضية الفلسطينية، ومصر تتحدث منذ فترة كبيرة، عن اتفاق تهدئة بفلسطين، ومن البداية طرحت فكرة المراحل، أن تكون التهدئة على أكثر من مرحلة، وتكون كل مرحلة بها عدة التزامات على الطرفين.

وأضاف «كمال» خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن فكرة المراحل مهمة لأنها تعطي إطار زمني أطول، لافتًا إلى أن الهدنة الأخيرة مرت وعادت إسرائيل بعد ذلك للقتال، وفي المرحلة الحالية تبحث أطراف الوساطة عن مدة تمتد لأربعة أشهر.

أهداف فكرة الهدنة لفترة أطول

وواصل: «مدة أربعة أشهر في الصراع القائم، وهو صراع ملتهب وحاد هي فكرة حكيمة، الهدف منها تهدئة نفسية لأطراف الصراع، وتبدأ العقول في التفكير بشكل رشيد، وفي هذه المرة بدأ العالم يفهم أن الحرب امتدت بشكل كبير، وتعد هذه الحرب أطول حرب عربية إسرائيلية، كل يوم يسقط قتلي وصل العدد إلى حوالي 35 ألف شهيد غير عدد الجرحى».

وتابع: «إسرائيل فوجئت بموافقة حماس على الأفكار المصرية، ومن غير الصحيح أن إسرائيل فوجئت بالمبادرة أو كانت غريبة عنها»، لافتًا إلى أن إسرائيل كانت تعرف تفاصيل المبادرة بشكل مباشر، والولايات المتحدة كانت طرف أساسي».