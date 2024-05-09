رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالمتحدة: الأحداث في غزة تندرج تحت عنوان القضية الفلسطينية

قال الإعلامي شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن في ظل الواقع الصاخب الذي تعيشه المنطقة، تشتبك الشركة وثائقيًا مع اللحظة الراهنة، لافتًا إلى أنه من المفترض تقديم خدمة توثيقية للأحداث على عدة مستويات، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن في غزة، يندرج تحت عنوان واحد وهو القضية الفلسطينية، التي بدأت منذ تاريخ النكبة 1948.

تغير المسميات منذ النكبة

أضاف «سعيد» خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه منذ تاريخ النكبة، تتغير المسميات لدولة فلسطين، وجرى التقسيم إلى الضفة الغربية وغزة، وتم اختزالها في غزة، ومن ثم أصبحت حيال مخططات تهجير، وبالتالي انصهار للقضية الفلسطينية ككل، لافتًا إلى أنه من ضمن الصراعات الإعلامية، هو الحفاظ على الوعي في قضية قومية مثل القضية الفلسطينية.

مستويات الحفاظ على القضية الفلسطينية

واصل: «هناك عدة مستويات للحفاظ على مسألة القضية الفلسطينية»، وأهمها أنه يجب التوثيق بأصل القضية، وفي 15 مايو المقبل، سيتم عرض فيلم وثائقي باسم «فلسطين ما وراء النكبة»، وهو بداية البحث عن جذور القضية منذ الحركة الصهيونية ومخططاتها، وفي المستوى الحالي يتم الانتهاء من فيلم عن معبر رفح، بالإضافة إلى القطع التي بدأ بثها منذ أمس تحت عنوان «شاهد على معبر رفح».