الخارجية الأمريكية: نتواصل مع إسرائيل بشأن خيارات أخرى في رفح الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعتقد أن عملية رفح الفلسطينية ستضعف موقفها في المحادثات المتعلقة بالمحتجزين وستقلل من مكانتها في العالم، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت الخارجية الأمريكية: «مستمرون في الانخراط مع إسرائيل في دراسة التعديلات التي وضعتها حماس على مقترح الهدنة، ونتواصل مع إسرائيل بشأن خيارات أخرى في رفح الفلسطينية بدلا من عملية عسكرية كبيرة».

وتابعت: «الولايات المتحدة تواصل العمل لمحاولة وضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة».