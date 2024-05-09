عماد الدين حسين: مصر لها دور وطني وقومي بشأن حرب غزة والوصول لهدنة

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، أن الدور المصري بشأن حرب غزة والجهد للوصول لاتفاقية هدنة لا يحتاج للكثير من الشرح والتوضيح، موضحًا أن الدور المصري هو دور وطني وقومي من الدرجة الأولى منذ عام 1948، وهو مستمر باختلاف الدرجات وباختلاف طبيعة الظروف.

وأشار «حسين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أن مصر تدافع عن الشعب الفلسطيني دفاعًا حقيقيًا، وتدافع أيضًا عن الأمن القومي، موضحا أن هناك إشادة دولية بشأن الجهد المصري في المفاوضات لوقف حرب غزة والوصول لهدنة، مؤكدًا أن مصر هي التي بذلت الجهد الأكبر وهي التي كانت سببًا في الوصول للهدنة الأولى، وهي التي تدعم الشعب الفلسطيني بطرقة متعددة.

مصر هي وسيط منحاز للشعب الفلسطيني

وأوضح أن مصر هي وسيط منحاز للشعب الفلسطيني وحقوقه، ويستغل علاقته بكل الأطراف لتحقيق أكبر قدر للاستفادة للأشقاء الفلسطينيين، منوهًا بأن في المفاوضات الحالية يشيد الجميع بجهد المفاوض المصري ونزاهته، مؤكدًا أن المفاوض مع إسرائيل واحدة من أصعب الأشياء في التاريخ.