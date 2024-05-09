تفاصيل إضراب عمال الأرجنتين احتجاجا على إجراءات التقشف

نفذت النقابات العمالية في الأرجنتين، إضرابا عاما كبيرا اليوم، احتجاجا على إجراءات التقشف المؤلمة والإصلاحات المزمعة للرئيس الليبرالي الجديد خافيير مايلي، التي أدت لخفض التكاليف إلى استقرار الأسواق المحلية، لكنها أضرت بالاقتصاد الحقيقي.

توقف عدد من القطاعات المهمة بسبب اضراب العمال

بحسب «رويترز»، فإن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، شهدت توقف وسائل النقل العام، وقطاع طحن الحبوب المهم، ومحلات السوبر ماركت، والمطارات، والبنوك، لمدة 24 ساعة، مع انضمام معظم النقابات الكبرى إلى الاضراب الاحتجاجي ضد الحكومة.

وفاز مايلي، وهو خبير اقتصادي ومحلل إعلامي سابق، في انتخابات مفاجئة العام الماضي وتعهدت بإصلاح الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في ظل الحكومات السابقة، مما أدى إلى استنفاد الاحتياطيات وارتفاع التضخم.

التقشف يؤدي إلى ضرر لرواتب الموظفين والعمال

ولا يزال الكثيرون في الأرجنتين يدعمون خططه بعد سنوات عديدة من الاضطراب، ومع ذلك، فإن موقفه المؤيد للسوق وإجراءات التقشف الصارمة أضرا بالرواتب الحقيقية للناس، ودفعا مستويات الفقر المرتفعة بالفعل إلى الارتفاع وشهدا تراجع النشاط الاقتصادي في بداية العام.

وأدى الإضراب إلى تعليق الرحلات الجوية وشل حركة الموانئ وتعطيل المدارس والجامعات حيث شهدت الأسواق نشاطًا منخفضًا لبيوم الخميس، وظلت البنوك مغلقة بسبب إضراب موظفيها.

وانتقدت الحكومة الإضراب، ووصفته بأنه غير مبرر، وقالت إنه سيستهدف ببساطة الأشخاص الذين يريدون العمل، وهو ما انعكس في شوارع مدينة بوينس آيرس الهادئة.