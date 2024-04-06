سفراء دولة التلاوة يذيع قراءة خاشعة من الأرجنتين بصوت موفد الأوقاف (فيديو)

عرض برنامج «سفراء دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، تلاوة تريح القلب بصوت الشيخ السيد عبد السلام، سفير دولة التلاوة، موفد وزارة الأوقاف لدولة الأرجنتين.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم، بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

انطلاق قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

وحرصت قناة الناس على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان؛ إذ شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الأيام الماضية وحتى آخر الشهر، 28 برنامجا متنوعا، ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة، ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.