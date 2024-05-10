محمود مسلم: لأول مرة تكون الخلافات بين الإسرائيليين والأمريكان علنية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن واشنطن ضد أي عملية عسكرية في رفح لأنها تُزعج مصر، ومصر بلد مهمة في المنطقة.

محمود مسلم: الإسرائيليون لديهم مشكلة كبيرة

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الإسرائيليين لديهم مشكلة كبيرة، حيث أنه لأول مرة تكون الخلافات بينهم وبين الأمريكان علنية لهذه الدرجة، ولأول مرة تكون هناك قرارات بمنع توريد بعض الأسلحة.

وتابع: «اجتياح رفح يمثل قلق لمصر على أمنها القومي وعلى الوضع الإنساني في فلسطين، ومصر استدعت إسرائيل وفلسطين أيام كثيرة على مائدة المفاوضات للوصول إلى هدنة، ويجب أن يعلم الجميع أن مصر عندما يمس أمنها القومي ستتحرك».

مصر التزمت ضبط النفس والصبر الطويل

وأكمل: «مصر التزمت ضبط النفس والصبر الطويل أملًا في حل المشكلة وديًا والوصول إلى هُدنة، وإذا لم تحل المشكلة واستمرت الحرب وتجرأت إسرائيل على مصر، فإن مصر لن تصبر أكثر من ذلك».

وتابع: «مصر لا تسعى للحرب كما يردد بعض الهواة اللذين اعتادوا على إصدار بيانات يطالبون مصر بالحرب، وهذه بيانات متكررة منذ عشرات السنيين، والغريب أن هؤلاء هم أنفسهم كانوا يحتجون ويعارضون شراء الجيش المصري لأسلحة حديثة منذ عشرات سنوات عندما تولى الرئيس السيسي المسؤولية».