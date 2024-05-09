عاجل.. تظاهر الآلاف من حضور مهرجان «يوروفيجن» حاملين علم فلسطين

تظاهر الآلاف وهم يحملون الأعلام الفلسطينية في مدينة مالمو، ثالث أكبر مدن السويد، على هامش مشاركتهم في فعاليات مسابقة الأغنية الأوروبية 2024، اليوم، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، واحتجاجًا على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية هذا الأسبوع.

مظاهرات في مهرجان مسابقة الأغنية الأوروبية

بحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فإنه غالبا ما يكون الاحتفال السنوي بالمهرجان، الذي يشاهده أكثر من 150 مليون شخص، فيه أي أحداث سياسية، لكن بعض المراقبين يقولون إن هذه هي النسخة الأكثر مشحونة سياسيا من المسابقة، في تاريخها الممتد 68 عاما.

ومنذ أسابيع، ظل الفنانون والناشطون يطالبون يوروفيجن بحظر مشاركة إسرائيل بسبب حربها في غزة.

واختفت أصوات مروحيات الشرطة التي كانت تحلق فوق وسط مدينة مالمو بعد ظهر الخميس وسط هتافات «يوروفيجن عار عليك.. الدم على يديك أيضًا»، وانطلق المتظاهرون الذين يرتدون الكوفية بالأبيض والأسود في مسيرتهم، في الشوارع المجاورة قبل مباراة نصف النهائي الثانية الليلة.

وكانت السويد بالفعل في حالة تأهب قصوى، وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في مالمو هذا الأسبوع مع زيادة ملحوظة في عدد رجال الشرطة في الدوريات سيرًا على الأقدام وفي الشاحنات وعلى ظهور الخيل.

استمرت معارضة اشتراك إسرائيل في مسابقة يوروفيجن، وكان فنانون من السويد وفنلندا وأيسلندا من بين الذين دعوا إلى المقاطعة.