المركز المصري للدراسات: القاهرة نجحت في تغيير بوصلة العالم تجاه غزة

قالت الدكتورة نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المحددات المصرية منذ بداية الأزمة في قطاع غزة تمثلت في الخطاب الموحد الذي وجهته مصر للداخل والخارج، برفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، ما كان له انعكاسات مهمة في كل دول العالم.

تأثير مصر على دول العالم في دعم فلسطين

وأضافت نرمين سعيد، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنه على المستوى الخارجي استطاعت مصر قلب الأمور حينما تبنى المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة والدول الأوروبية موقف مصر في رفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض التهجير، بعدما كانت هذه المواقف منحازة بشكل كبير للجانب الإسرائيلي.

خطاب شعبي داخلي

ولفتت إلى أنه على الجانب الداخلي، فإن الخطاب الواحد الذي تبنته الدولة المصرية نجح على مستوى المؤسسات المصرية والمستوى الشعبي، خاصة أن الأخير كان مهما للغاية في ذلك التوقيت للالتفاف حول القيادة السياسية، وفكرة أن مصر صدرت أنها تملك قرارها الحر بالنسبة لما يراعي بمصالحها الوطنية وأمنها القومي كان له أكبر الأثر في الالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية.