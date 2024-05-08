الولايات المتحدة الأمريكية تعلّق على محاولة اغتيال زيلينسكي: أحدثت قلقا في واشنطن

شهدت الأزمة الروسية الأوكرانية تصعيدا جديدا بعد يوم من إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وشخصيات سياسية وعسكرية بارزة، إذ أعلن الجيش الأوكراني اليوم إن روسيا شنت هجوما جويا على كييف ومدينة لفيف بغرب أوكرانيا، وإن أنظمة الدفاع الجوي شاركت في صد الهجوم.

ماذا قالت أمريكا عن محاولة اغتيال زيلينسكي؟

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها بشأن محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: «نحن سعداء لأنه تم منع محاولة الاغتيال» مؤكدة أن مثل هذه المحاولة تسبب القلق لواشنطن.

تفاصيل محاولة اغتيال زيلينسكي

وكان جهاز الأمن الأوكراني (SBU) أعلن إحباطه مؤامرة أجهزة استخبارات أجنبية، كانت تحضّر لاغتيال فلاديمير زيلينسكي وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد، وبينهم رئيس جهاز (SBU) فاسيلي ماليوك، ورئيس المخابرات العسكرية (GUR) كيريل بودانوف وبعض المسؤولين الأوكرانيين الآخرين.

وزعم منشور على قناة جهاز الأمن الأوكراني في تطبيق تيلجرام، بأن هيئات روسية مختصة خططت لذلك وفقا لـ«روسيا اليوم».

تصعيد أوكراني روسي

وأعرب مسؤولون في الجيش الأوكراني وقطاع الطاقة، اليوم، أن هجوما جويا روسيا ألحق أضرارا بالبنية التحتية للطاقة، فيما كتب وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو على تطبيق «تليجرام»: «هجوم آخر ضخم على قطاع الطاقة لدينا». وفقا لـ«العربيت نت»