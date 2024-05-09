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«الإصلاح والنهضة»: القيادة السياسية تتبنى موقفا وطنيا من القضية الفلسطينية

كتب:

شريف سليمان
01:09 م | الخميس 09 مايو 2024
الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنّ الحزب يدعم موقف القيادة السياسية في القضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذا الدعم عندما يكون ناتجا عن وعي وقناعة تامة يُعبّر عن تلاحم، وأن الشعب المصري يدعم القيادة السياسية وتثمن جهودها وتباركها وتشجعها.

وأضاف «عبدالعزيز»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذا الدعم سببه أنّ القيادة السياسية تتبنى الموقف المصري الوطني الحقيقي من القضية الفلسطينية، ومن ثم فإنّها قيادة حريصة على الموقف المصري وكل شبر من أراضي مصر.

وتابع: «مصر تعمل على إبطال المؤامرات التي تُحاك للمنطقة العربية ككل، وواجبنا كوطنيين مصريين في هذه اللحظة الاصطفاف خلف القيادة، والوعي بحجم المؤامرات التي تستهدف الدولة المصرية، ويجب الدفاع عنها عبر إعلان موقف واضح».

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