ضبط متهم بإدارة 35 تطبيقا لنشر أسعار غير حقيقة للذهب والعملات الأجنبية ببني سويف

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة 35 تطبيقا للهواتف المحمولة وموقع إلكتروني بدون ترخيص وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر أسعار غير حقيقية للذهب والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من عقار في بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف مقراً له.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المقر، وضبط المتهم، وعثر بحوزته على جهاز «لاب توب» وهاتف محمول مستخدمان في إدارة المواقع والتطبيقات والصفحات، و3 محافظ إلكترونية بالعملات الأجنبية والرقمية المشفرة التي يتحصل عليها المتهم من خلالها على عوائد لنشاطه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.