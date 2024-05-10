«الإصلاح والنهضة»: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالدور المصري الفاعل تجاه القضية الفلسطينية، مدينا الاقتحام الإسرائيلي لرفح الفلسطينية وواصفاً هذا الاقتحام بأنه انتهاكاً للقوانين الدولية وجريمة تجاه الإنسانية.

الموقف المصري يعد درسا للعالم

وتابع «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»: «الموقف المصري يعد درساً للعالم، ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية بأي حال من الأحوال، خاصة في ظل التأييد السياسي والشعبي لجهود القيادة السياسية في دعم القضية».

تداعيات اقتحام رفح الفلسطينية وخيمة

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن تداعيات الاقتحام وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، ويمكن أن يمتد تأثيرها ليشمل العالم بأسره، فيما أنّ الموقف المصري يحقق التوازن المطلوب بين الحفاظ على أمنها القومي الذي يشكل خطاً أحمر يجب عدم تجاوزه، وبين تحقيق العدالة وإقرار حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وثمَّن الدور المصري في حماية الأمن القومي والسعي الدؤوب نحو جمع الشمل وتوحيد الصفوف، مشدداً على أنَّ الوقت الحالي للاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية والتي باتت الحصن الأخير أمام الجنوح الإسرائيلي الذي بات يهدد أمن المنطقة والعالم أجمع.