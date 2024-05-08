مفكر سياسي: اقتحام رفح الفلسطينية جاء للضغط على حماس

قال عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، إنّ قرار نتنياهو باقتحام مدينة رفح الفلسطينية، هو للضغط على حركة حماس وإهانتها أمام شعب غزة ورفح الفلسطينية، فهو يريد إبادة القيادات، وفي الوقت ذاته، يبحث في الأنفاق التي يختبئون فيها، إذا كانت تحوي رهائن إسرائيليين.

عملية رفح الفلسطينية

أضاف خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ نتنياهو يُحقق أهدافه بتدمير كل المؤسسات الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي من قيادات حماس في مكاتبهم، مؤكدًا أنّ الحكم في غزة مشلول، ولا يوجد أثر للسلطة السياسية الفلسطينية، إلا بعض المحاولات الصغيرة لعملية توزيع المعونات وأشكال الإغاثة المختلفة على الشعب الفلسطيني.

المزاعم الإسرائيلية حول إدارة غزة

وتابع أنّ المزاعم الإسرائيلية حول تخصيص شركة أمن أمريكية لإدارة غزة، غير صحيحة، فالولايات المتحدة لا تحتاج من يتحدث على لسانها، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي أكد بقاءه في غزة على أساس حفظ أمنها.