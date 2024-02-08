ظاهرة جوية عنيفة تهدد العالم في النصف الثاني من عام 2024.. هل تؤثر على مصر؟

ظواهر جوية عديدة نشهدها منذ بداية أبرد شتاء منذ سنوات، ما بين أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إلا أن ما يثير القلق هو ما أشارت إليه وكالة «رويترز» أن النصف الثاني من عام 2024، سوف يشهد ظاهرة لا نينا القوية التي ضربت عددًا من الدول، فهل ستزور مصر أم لا؟

لا نينا هي الظاهرة المعاكسة لظاهرة النينو التي تؤثر حاليًا على العالم، وتشير التوقعات إلى أن ظاهرة لا نينا سنبدأ في التأثر بها، بداية من النصف الثاني لعام 2024، ومن المتوقع بنسبة تتقارب بين 40 إلى 50% أن لا نينا ستكون هي الظاهرة المؤثرة، والتي ترتبط بوجه عام بنشاط الرياح التجارية التي تتحرك من ناحية الشرق إلى الغرب في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ وفقًا لمحمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن».

هل تصل ظاهرة لا نينا إلى مصر؟

تابع «القياتي» أن الرياح تبدأ في التحرك بشكل أسرع، وبالتالي ستدفع الماء الدافئة، إلى الجزء الغربي نحو سواحل أستراليا وسواحل من آسيا وده بالتالي سيؤدي إلى وجود سحب رعدية كثيفة، في المنطقة الغربية من المحيط الهادئ وأستراليا ومنطقة جنوب شرق آسيا، وبالتالي متوقع زيادة في العواصف الرعدية في هذه المنطقة، في المقابل المنطقة الشرقية من المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، من سواحل أمريكا الجنوبية ستشهد أمطارا أقل من المعدل الطبيعي.

أما فيما يتعلق بوصول ظاهرة لا نينا إلى مصر، أشار عضو هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه بوجه عام من متابعة ظاهرة لا نينا الفترات السابقة، أنها تؤثر بشكل غير مباشر على درجة الحرارة، الموجودة في المنطقة الغربية من المحيط الهندي وبحر العرب، وبالتالي تؤدي بوجه عام إلى أن كميات الأمطار تحديدا إلى مناطق من شبه الجزيرة العربية تكون أقل بشكل ملحوظ، أما فيما يتعلق بتأثيرها على مصر يتمثل في انخفاض في المعدل العام لدرجات الحرارة، كما أن كميات الأمطار تكون حول المعدل الطبيعي.