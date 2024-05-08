محمود مسلم: مصر تهدد بالتخلي عن الوساطة حال استمرار عراقيل إسرائيل

كشف الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عن توقعاته للساعات المقبلة بشأن المفاوضات لإتمام الهدنة، ووقف الحرب في قطاع غزة، منوهًا بحسب ما تم عرضه بوسائل إعلامية تابعة لحماس وأخرى إسرائيلية، يجري التأكيد أن مصر تهدد بالتوقف عن مساعي الوساطة، إذا لم تغير إسرائيل مواقفها.

إسرائيل تضع عراقيل أمام المباحثات

أوضح «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن هناك عراقيل تضعها إسرائيل أمام المباحثات، ومصر تهدد بأن تتخلى عن دورها في الوساطة، إذا استمرت إسرائيل في وضع عراقيل بالمباحثات.

وتابع: «نحتاج تدخل أمريكي قوي، وأيضًا أوروبي قوي، من أجل الضغط على إسرائيل لقبول الهدنة».