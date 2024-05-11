5 عادات بسيطة ستغير حياتك.. احرص على ممارستها قبل السابعة صباحا

يواجه الكثيرون صعوبة في الاستيقاظ مبكرًا، مما يسبب لهم الشعور بالخمول والكسل طوال اليوم، لكن ماذا لو علمت أنّ بإمكانك تحويل هذا الشعور السلبي إلى إيجابي ونشاط يدوم لساعات؟ الحل يكمن في 5 عادات بسيطة يمكنك ممارستها قبل الساعة 7 صباحًا.

الاستحمام وشرب الماء

الاستحمام قبل السابعة صباحًا من أهم الأمور التي تساعدك على الشعور باليقظة والانتعاش وتنشيط الدورة الدموية؛ بالإضافة إلى تخفيف توتر العضلات وتحسين المزاج، وفقًا لتقرير منشور بموقع «boldsky»، لذا من الضروري الحرص على اتباع تلك العادة التي تمنحك الحيوية وراحة نفسية طوال ساعات النهار، كما ذكر التقرير أن ثاني أهم تلك الأمور هو شرب الماء صباحًا، الذي يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتنقية السموم من الجسم.

تناول العصائر الصحية

ويُساعد تناول العصائر الصحية في الصباح الباكر مثل عصير الجزر أو البنجر أو غيرها، على إعطاء الجسم النشاط والحيوية، ما يحسن مهامك الوظيفية.

ممارسة الرياضة وتجنب استخدام الهاتف

وتشير الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أخصائي الصحة النفسية، في حديثها لـ«الوطن» إلى أمرين آخرين يساعدان على ضبط الحالة النفسية طوال اليوم، إذا فعلهم الإنسان في الصباح، هما تجنب استعمال الهاتف المحمول لمدة ساعتين على الأقل صباحًا؛ لأن استعماله فور الاستيقاظ يؤثر سلبًا على صحتك النفسية، وكذلك الحرص على ممارسة التمارين الرياضية صباحًا لتنشيط الدورة الدموية وتعزيز الوظائف الإدراكية للمخ؛ مشيرة إلى تأكيد الدراسات أن الأشخاص الذين يواظبون على ممارسة الرياضة بشكل يومي، يتمتعون بصحة بدنية ونفسية أفضل.