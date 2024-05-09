وزير الرياضة يهنئ رئيس الاتحاد المصري للجمباز بالنتائج الأخيرة

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلى رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للجمباز الدكتور إيهاب أمين، بعد النتائج المُميزة الأخيرة لمنتخبات الجمباز الفني والإيقاعي.

تذليل العقبات والإجراءات لبعثة المنتخب

وخلال اتصاله برئيس الاتحاد لتهنئته، أشاد الدكتور أشرف صبحي بمجهودات السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، المبذولة لتذليل كافة العقبات والإجراءات لبعثة المنتخب الوطني لجمباز الترامبولين، فور وصولها إلى قرطاج الدولي للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

الوزير: توجيهات بدعم أبطالنا الرياضيين

وشدد وزير الشباب والرياضة، على دعم ومساندة أبطالنا الرياضيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث شهدت المنظومة الرياضية العديد من النجاحات، وكذلك حرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.

ومن جانبه وجه الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للجمباز الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على تواصله المستمر مع البعثة، وكذلك السفير إيهاب فهمى سفير مصر فى تونس، على اهتمامه باستقبال البعثة المصرية.

وكان منتخب الجمباز الفني أنهى مؤخراً مشاركته فى منافسات البطولة الأفريقية بالمغرب، محققا كأس البطولة على مستوى الرجال والسيدات في الفردي والفرق.

تذكرتان في أولمبياد باريس 2024

وحجز المنتخب الوطني للجمباز الفني تذكرتين في أولمبياد باريس 2024، من خلال عمر العربي في منافسات الفردي رجال، وجنى محمود في الفردي سيدات.

وارتفع عدد مقاعد الجمباز المصري في أولمبياد باريس حتى الآن إلى 8 مقاعد، بواقع 6 مقاعد للجمباز الإيقاعي ومقعدين للجمباز الفني، ومن المتوقع أن يزداد العدد خلال الساعات المقبلة.