سر الشعور بالمرارة عند شرب الماء بعد تناول بعض الفواكه.. متى يكون خطيرا؟

مذاق المرارة الذي نشعر به عند شرب الماء بعد تناول بعض الفواكه مثل التفاح والكنتالوب، يسبب إزعاجا لنا ويمكن أن يثير حالة من القلق لدى البعض، معتقدين أن السبب يعود إلى خلل في الوظائف الحيوية لأحد أعضاء الجسم.

سبب مرارة الماء بعد تناول بعض الفواكه

بعض الفواكه تحتوي على إنزيم «actinidin» الذي يحمل خواصاً بروتينية تقوم بتحطيم البروتينات التي يبقى أثرها في الفم من بقايا الطعام الذي نتناوله، إلى وحدات أصغر تسمى «ببتيدات» وهي أحماض أمينية مسؤولة عن الطعم المُر الذي نشعر به، وذلك وفقا لموقع «science direct» الذي حدد الفواكه الغنية بهذا الإنزيم في التفاح والموز والكيوي.

أما الفواكه مثل الكنتالوب والبطيخ الأناناس، تحتوي على إنزيم «bromelain» المعروف أنه مهضم للبروتين يعمل على تفكيك أجزائه بما يتسبب في المذاق المر عند تفاعله مع الماء.

متى يكون مذاق المرارة خطيرا؟

بعض الحالات المرضية تسبب شعورا بالمرارة عند شرب الماء ويمتد لفترات طويلة مسبباً الإزعاج، لذلك يمكن أن يكون ذلك المذاق دليلاً على إصابة الجسم ببعض الأمراض حددها الدكتور محمد عاطف استشاري أمراض الجهاز الهضمي خلال حديثه لـ«الوطن» في النقاط التالية:

1. ارتجاع المريء:

في هذه الحالة تضعف عضلات الجزء العلوي من المعدة بارتفاع حمض المعدة وارتداده إلى المريء، ما ينتج عنه إحساس بالألم في الصدر والحلق يصاحبه طعم كريه أو مر في الفم.

2. أمراض الأسنان:

فمن الممكن أن ينتج عن التهابات اللثة إفرازات تنزل في الحلق وتُحدث تغييرا في مذاق الطعام الذي يتناوله المريض.

3. بعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكر والكبد.

4. سوء التغذية ونقص فيتامين 12، ما يسبب مرارة الفم عند شرب الماء.