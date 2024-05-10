إسرائيل تتأهل لنهائي مسابقة «يوروفيجن» للأغنية الأوروبية.. رغم الرفض والمظاهرات

رغم استهجان دول العالم من إسرائيل بسبب حربها القائمة على غزة، إلا أنها وصلت إلى نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية، مما مهد الطريق لحدث متوتر ومشحون سياسيا مٌنتظر في مدينة مالمو السويدية غدًا السبت، وذلك بسبب دعم المشاهدون من الدول المتنافسة في نصف النهائي للمغنية الإسرائيلية إيدن جولان كإحدى المشاركات العشر في الأدوار النهائية.

مظاهرة احتجاج شارك فيها الآلاف ضد قرار ضم إسرائيل للمسابقة

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن وسط مدينة مالمو السويدية شهد مظاهرة احتجاج شارك فيها الآلاف ضد قرار ضم إسرائيل للمسابقة بينما تستمر حملتها العسكرية في غزة، ومن المقرر تنظيم حفل موسيقى بديل وصفه المنظمون بأنه «مسابقة أغانٍ دون إبادة جماعية» غدًا السبت.

وتقام النسخة الـ68 من يوروفيجن بعد مرور 7 أشهر على حملة القصف الإسرائيلية على قطاع غزة، وبعد أيام قليلة من شن قوات الدفاع الإسرائيلية هجومًا عسكريًا كبيرًا على رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.

اتهامات بازدواج المعايير في يوروفيجين

واتهم المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين اتحاد الإذاعة الأوروبي بازدواجية المعايير حيث استبعدت روسيا من مسابقة يوروفيجن في عام 2022، قائلة إن إدراج البلاد من شأنه أن يسيء إلى سمعة المنافسة، ودافع اتحاد البث الأوروبي عن قراره بالسماح لإسرائيل بالمنافسة، قائلاً إن مسابقة يوروفيجن هي حدث موسيقي غير سياسي وليست مسابقة بين الحكومات رغم حظرها روسيا من قبل بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.