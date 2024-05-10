وزير الأوقاف يناقش رسالة ماجستير عن «التطور العمراني في القدس» غدا

يناقش محمد مختار جمعة وزير الأوقاف غدًا السبت، رسالة الماجستير المقدمة من أحد أئمة الأوقاف هو الباحث محمد عز العرب محمد خالد بكلية الآثار جامعة القاهرة، حول «دور الوقف في التطور العمراني للبلدة القديمة في القدس الشريف خلال العصر المملوكي (648 - 922 هـ / 1250 - 1516م) دراسة آثارية حضارية».

إشراف الرسالة

وتناقش الرسالة بإشراف محمد حمزة إسماعيل الحداد أستاذ العمارة والآثار الإسلامية وعميد كلية الآثار الأسبق ومساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون المدن الجامعية، وعبد العزيز صلاح سالم أستاذ الفنون والآثار الإسلامية ورئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار والخبير الدولي في التراث.

تنوع الثقافة

يأتي ذلك، في إطار دور وزارة الأوقاف في تنوع المشارب الثقافية لأئمتها وواعظاتها.